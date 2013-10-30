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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:06 BJT

《日本重要政经日程》--10月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月30日(三)

2313 - 10月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 一周资本流动数据

10月31日(四)

-- - 日本央行召开政策会议，公布货币政策决议

0430 - 日本经济产业省公布9月石油数据

0500 - 9月房屋开工

0600 - 软银 公布季报

0600 - 索尼 公布季报

0600 - Panasonic Corp 公布季报

0600 - 夏普 公布季报

0600 - 马自达 公布季报

0600 - 东北电力 公布季报

0615 - Okinawa Electric Power 公布季报

0630 - 中国电力 公布季报

0645 - Kyushu Electric 公布季报

0700 - 吉坤日矿日石能源 公布季报

0700 - 日本航空 公布季报。

0730- Electric Power Development(J-Power) 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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