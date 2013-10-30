《日本重要政经日程》--10月31日

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
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10月30日(三)
2313 - 10月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 一周资本流动数据
10月31日(四)
-- - 日本央行召开政策会议，公布货币政策决议
0430 - 日本经济产业省公布9月石油数据
0500 - 9月房屋开工
0600 - 软银 公布季报
0600 - 索尼 公布季报
0600 - Panasonic Corp 公布季报
0600 - 夏普 公布季报
0600 - 马自达 公布季报
0600 - 东北电力 公布季报
0615 - Okinawa Electric Power 公布季报
0630 - 中国电力 公布季报
0645 - Kyushu Electric 公布季报
0700 - 吉坤日矿日石能源 公布季报
0700 - 日本航空 公布季报。
0730- Electric Power Development(J-Power) 公布季报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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