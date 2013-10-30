《汇市简讯》澳元兑美元亚洲盘初承压

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
2303GMT
* 澳元跌至盘中新低0.9463，纽约市场收报0.9482
* 隔夜市场起初0.9500附近的期权活动占主导，而后美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议决定
* 纽约收盘变动微乎其微，因会议没有提供什么新线索
* 海外市场所及低点0.9441为澳元支撑位，0.9279-0.9760这波涨势的50%的回档位0.9520为上涨阻力位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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