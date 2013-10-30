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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:18 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元亚洲盘初承压

2303GMT

* 澳元跌至盘中新低0.9463，纽约市场收报0.9482

* 隔夜市场起初0.9500附近的期权活动占主导，而后美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议决定

* 纽约收盘变动微乎其微，因会议没有提供什么新线索

* 海外市场所及低点0.9441为澳元支撑位，0.9279-0.9760这波涨势的50%的回档位0.9520为上涨阻力位。(完)

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