更新版-美国数据：2013财年政府预算赤字为五年来最低

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透华盛顿10月30日 - 财政部周三公布的数据显示，增税节支以及经济成长增强，令美国2013财年赤字几乎减半，降至2008财年以来最低。
联邦政府9月录得预算盈余751亿美元，2013财年全年预算赤字为6,800亿美元，低于2012年的1.09万亿(兆)美元。
过去一年联邦政府的收入与支出之比为0.8:1。
2007-09年衰退期间，预算赤字急剧扩大，政府的税收受到影响，还不得不增加失业救济金方面的支出。
财政部声明称，税收提高在削减赤字中的作用占到80%左右。
美国财长杰克卢表示，过去四年预算赤字的下降速度为二战以来最快。
“要延续这个过程，国会必须达成促进就业与经济增长的预算协议。协议应该在加强经济的同时维持财政自律，”杰克卢在声明中说。
许多经济学家相信，美国过去几年的财政紧缩政策已经压制了经济成长。这其中也包括国际货币基金组织(IMF)的专家。
9月政府收入为3,010亿美元，较2012年9月增加约400亿美元。政府在2013财年收入较2012财年增加13%。
9月政府支出同比上升21%，不过财政部官员也指出，过去几个月里一些重大福利支出项目落在了通常时段之外。政府在2013财年的支出较2012财年下降2%。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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