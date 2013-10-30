《美国重要政经日程》--10月31日

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美公布美国一周抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月国库券标售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量
1900 - 农业部公布月度牛只存栏及冷藏数据
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 白云)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。