修正-全球经济：美国汇率报告未将中国列入汇率操纵国，指责德国过于依赖出口

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
(更正：修改标题措辞)
路透华盛顿10月30日 - 美国周三谴责德国，称其出口强势伤害到欧洲经济稳定，也不利于全球经济。
美国财政部说，德国应该更加专注提升内需成长，以使欧洲经济更加稳定。
“德国内需成长速度疲弱，过于仰赖出口，这已经损及欧元区经济的平衡，”美国财政部在其半年度汇率报告中指出。
“整体结果是欧元区偏向通货紧缩，全球经济也是如此，”报告称。
通缩意味着薪资和物价持续下滑，是经济层面中最让人担心的状况之一。
数年来，该汇率报告一直是美国政府公开批评中国外汇政策的场合，但这次报告对德国的着墨似乎超过了中国。
比如财政部指出，2012年德国商品、服务和资本净出口超过中国。对德国的政策建议，亦在美国认为在使得全球经济更加稳定方面有必要采取的行动清单中高居前列。
如同十多年来的惯例一样，财政部在报告中未给中国正式贴上汇率操纵国的标签。报告保留了对于人民币“被严重低估”的描述，多年来美国政界人士和企业一直有此抱怨，因为人民币疲弱使得中国出口商品价格较美国便宜，从而拖累了美国的工厂。
不过，财政部亦指出人民币近期升势“有利于美国经济”，并呼吁中国允许人民币更快速升值。
财政部还表示，正密切关注日本经济政策，来判断这些政策是否会提振国内需求。(完) (编译 李婷仪/侯向明； 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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