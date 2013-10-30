版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:33 BJT

《全球汇市》美元守住涨势，美联储一如预期维持刺激措施不变

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3726     1.3735      -0.07      +4.03     1.3194
 美元/日圆                         98.54      98.49      +0.05     +13.60      86.74
 欧元/日圆                        135.24     135.28      -0.03     +18.15     114.46
 美元/瑞郎                        0.8999     0.8991      +0.09      -1.70     0.9155
 英镑/美元                        1.6024     1.6036      -0.07      -1.40     1.6251
 美元/加元                        1.0478     1.0478      +0.00      +5.61     0.9921
 澳元/美元                        0.9462     0.9478      -0.17      -8.96     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8237     0.8264      -0.33      -0.56     0.8283
 澳元/日圆                        93.230     93.350      -0.13      +3.44     90.130
 新西兰元/日圆                    81.150     81.390      -0.29     -42.37    140.820
 英镑/日圆                        157.90     157.94      -0.03     +12.13     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1480     1.1462      +0.16      -8.45     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 王冠中; 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐