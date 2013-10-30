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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 07:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月31日-11月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
        
    10月28日当周
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    
    10月31-11月3日  
    1400     美国新屋销售年率(万户)                             9月      42.5       42.1

    10月31-11月25日
     --     美国建筑许可年率(万户)                         9月修正值       --       92.6    
    1230    美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数              9月        --       96.7      
        
    10月31日(四)
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月26日当周      33.9       35
                      四周均值(万人)                                        --     34.8
                续请失业金人数(万人)                    10月19日当周     287.0    287.4
    1230    加拿大国内生产总值(GDP)(较上月)                    8月       +0.2%    +0.6%
    1345    美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     10月        55.0     55.7 
    
    11月1日(五)
     --     美国整体汽车销售(万辆)                            10月       1,540    1,521 
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月终值       --      51.1
    1330    加拿大RBC经季节调整制造业PMI                      10月         --      54.2
    1400    美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   10月        55.0     56.2        
            美国ISM制造业投入物价分项指数                                 55.0     56.5
            美国ISM制造业就业分项指数                                     54.3     55.4
            美国ISM制造业新订单分项指数                                     --     60.5
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月25日当周        --    131.1
    
    
    11月1-25日
    1230   美国房屋开工年率(万户)                             9月         90.8     89.1
    1230   美国建筑许可年率(万户)                             9月         93.5      --
    
    11月1-12月1日
    1400   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月4日当周
    11月4日(一)
    1445   纽约ISM企业活动指数                               10月          --     594.1
    1500   美国工厂订单                                       9月        +1.2%      --
    1500   美国耐久财订单                               9月修正值          --     +3.7%
               扣除运输的耐久财订单                                        --     -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --     +3.2%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --     -1.1%
    
    11月5日(二)
    1245   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月2日当周         --        --
    1355   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月2日当周         --     +3.6%
    1500   美国IBD消费者信心指数                             11月          --      38.4
    1500   美国ISM非制造业指数                               10月        54.0      54.4
              ISM非制造业企业活动指数                        10月        54.5      55.1
              ISM非制造业雇佣指数                            10月          --      52.7
              ISM非制造业新订单指数                          10月          --      59.6
              ISM非制造业价格指数                            10月          --      57.2
    
    11月6日(三)
    1100    美国抵押贷款市场指数                      11月1日当周          --     483.7
                      再融资指数                                           --   2,211.3
    1230    美国Challenger企业裁员计划(人)                   10月          --    40,289
    1330    加拿大建筑许可                                    9月          --    -21.2%
    1500    加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    10月          --      59.4
    1500    美国领先指标                                      9月        +0.6%    +0.7%
    
    11月7日(四)
    1330    美国实质GDP环比年率                      第三季修正值        +2.1%    +2.5%
                最终销售                                                 +2.0%    +2.1%
                民间消费                                                    --    +1.8%
                隐性平减指数                                             +1.3%    +0.6%
                核心个人消费支出(PCE)物价指数                            +1.1%    +0.6%
                个人消费支出(PCE)物价指数                                +0.8%    -0.1%
    1330    美国初请失业金人数(万人)                     11月2日当周        --       --
                      四周均值(万人)                                        --       --
                续请失业金人数(万人)                    10月26日当周        --       --
    2000    美国消费者信贷(亿美元)                            9月     增加115  增加136.3
     --     ICSC月度连锁店销售                               10月           --     +5.1%
    
        (完)

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