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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月31日

* 头版头条:

--证券公司行业并购将有新进展。30日下午申银万国证券方面证实与宏源证券 的合并消息属实，宏源证券则发布相关公告，表示正筹划重大事项。由于两家公司均属汇金系，市场人士认为这一合并将是汇金整合旗下证券公司股权的重要一步。

* 其他:

--2,467家A股公司三季度实现净利润合计17,192.50亿元人民币，同比增长15.16%；实现主营业务收入194,606.27亿元，同比增长10.14%。与今年一季度和半年报的净利润同比增幅10.61%、11.49%相比，上市公司前三季度业绩增速明显加快。

--上交所总经理助理夏建亭表示，目前上交所在上海自贸区没有推进资本市场国际化的举措，国际板尚无推出可能。

--*ST超日 公告称前三季度亏损5.34亿元，尽管国内光伏企业的市场销售逐步转暖，公司经营环境已开始好转，但以现有情况来看，2013年全年亏损已难以避免。

--国家能源局发布《页岩气产业政策》，中国将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，鼓励建立页岩气示范区，鼓励地方财政根据情况对页岩气生产企业进行补贴，并对页岩气开采企业实行税收激励政策。

--新希望 联席董事长陈春花表示，海外业务现在只占公司的3%-4%，希望三年后超过20%，五年后达到30%，10年到20年超过50%。

--上海家化 前三季度实现营业收入40.12亿元，同比增长13.32%；实现净利润6.23亿元，同比增长30.30%。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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