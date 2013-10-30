《中国报摘》--中国证券报10月31日

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
* 头版头条:
--证券公司行业并购将有新进展。30日下午申银万国证券方面证实与宏源证券 的合并消息属实，宏源证券则发布相关公告，表示正筹划重大事项。由于两家公司均属汇金系，市场人士认为这一合并将是汇金整合旗下证券公司股权的重要一步。
* 其他:
--2,467家A股公司三季度实现净利润合计17,192.50亿元人民币，同比增长15.16%；实现主营业务收入194,606.27亿元，同比增长10.14%。与今年一季度和半年报的净利润同比增幅10.61%、11.49%相比，上市公司前三季度业绩增速明显加快。
--上交所总经理助理夏建亭表示，目前上交所在上海自贸区没有推进资本市场国际化的举措，国际板尚无推出可能。
--*ST超日 公告称前三季度亏损5.34亿元，尽管国内光伏企业的市场销售逐步转暖，公司经营环境已开始好转，但以现有情况来看，2013年全年亏损已难以避免。
--国家能源局发布《页岩气产业政策》，中国将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，鼓励建立页岩气示范区，鼓励地方财政根据情况对页岩气生产企业进行补贴，并对页岩气开采企业实行税收激励政策。
--新希望 联席董事长陈春花表示，海外业务现在只占公司的3%-4%，希望三年后超过20%，五年后达到30%，10年到20年超过50%。
--上海家化 前三季度实现营业收入40.12亿元，同比增长13.32%；实现净利润6.23亿元，同比增长30.30%。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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