金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透10月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.58%报1,042.75点。
中国股市：沪综指缩量收涨1.5%，电力及能源股引领大盘技术性反弹
香港股市：收高2%，受中资企业业绩良好提振
中国汇市：人民币连续第四日收跌，三中全会前横盘机率大
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拉美股市：巴西股市下跌，投资者出脱权重石油股OGX ，这家曾经的拉美最大企业现申请破产保护。巴西股市指标Bovespa指数 连续第六个交易日收低，下跌0.67%至54,172.82点。
拉美汇市：拉美货币上涨，投资人预期美联储将维持宽松立场
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南非股市：连续第三个交易日创出收盘高位，受Adcock Ingram 涨势带动，该制药公司有将近半数股东支持针对该公司的一项收购提议。Top-40绩优股指数 收高0.35%报40,740.09点，为纪录收盘高位。综合指数 涨0.37%至45,611.91点，亦为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债下跌
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印度股市：BSE指数收于纪录收盘高位，Bharti Airtel等电信类股在企业公布利润率上升后劲扬，同时外资持续流入提振市场信心。指标BSE指数 上扬0.5%或104.96点，收于21,033.97的纪录收盘高位。NSE指数 亦涨0.5%，或30.80点，收报6,251.70点，为连续第二日上涨。
印度汇市：印度卢比兑美元走强，收复稍早的失地，之前一政府委员会建议立即调高政府补贴的柴油价格，令有关国家财政的担心有所减轻。卢比兑美元 收报61.2350/2450卢比，周二收报61.31/32。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,493.140点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.13%报823.06点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报32.0185卢布；卢布兑欧元 升值0.51%，报43.8760卢布。(完) (整理 郑茵 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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