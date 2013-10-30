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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 07:58 BJT

金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

路透10月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.58%报1,042.75点。

中国股市：沪综指缩量收涨1.5%，电力及能源股引领大盘技术性反弹

香港股市：收高2%，受中资企业业绩良好提振

中国汇市：人民币连续第四日收跌，三中全会前横盘机率大

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拉美股市：巴西股市下跌，投资者出脱权重石油股OGX ，这家曾经的拉美最大企业现申请破产保护。巴西股市指标Bovespa指数 连续第六个交易日收低，下跌0.67%至54,172.82点。

拉美汇市：拉美货币上涨，投资人预期美联储将维持宽松立场

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南非股市：连续第三个交易日创出收盘高位，受Adcock Ingram 涨势带动，该制药公司有将近半数股东支持针对该公司的一项收购提议。Top-40绩优股指数 收高0.35%报40,740.09点，为纪录收盘高位。综合指数 涨0.37%至45,611.91点，亦为纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债下跌

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印度股市：BSE指数收于纪录收盘高位，Bharti Airtel等电信类股在企业公布利润率上升后劲扬，同时外资持续流入提振市场信心。指标BSE指数 上扬0.5%或104.96点，收于21,033.97的纪录收盘高位。NSE指数 亦涨0.5%，或30.80点，收报6,251.70点，为连续第二日上涨。

印度汇市：印度卢比兑美元走强，收复稍早的失地，之前一政府委员会建议立即调高政府补贴的柴油价格，令有关国家财政的担心有所减轻。卢比兑美元 收报61.2350/2450卢比，周二收报61.31/32。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,493.140点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.13%报823.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报32.0185卢布；卢布兑欧元 升值0.51%，报43.8760卢布。(完) (整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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