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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:15 BJT

《独家新闻》南非标准银行同意出售价值约10亿美元的亚洲贷款资产--消息

标准银行一位发言人拒绝发表评论，目前还无法立刻联系上法国巴黎银行人士进行置评。

其他潜在买家的身份目前还不清楚。

标准银行一直在亚洲从事贷款业务，根据汤森路透数据，业务涉及印尼PT Tower Bersama 和在香港上市的蒙古焦煤 等企业。

中国工商银行 持有标准银行约20%的股权，后者一直在剥离非洲以外的业务，旨在专注于快速增长的非洲撒哈拉以南地区市场。

消息人士7月告诉路透，标准银行正就以逾5亿美元出售其在伦敦的市场业务给中国工商银行进行磋商。这些市场业务包括大宗商品、外汇和利率交易。

去年标准银行完成了将其80%的阿根廷业务出售给中国工商银行的交易。该银行还出售了在土耳其和俄罗斯的业务。(完)

(编译 王兴亚/于春红; 审校 张荻)

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