版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:00 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超30万股

路透东京10月31日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的
下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          11.2
 卖单          10.9
 -----------------
 净买单         0.3
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐