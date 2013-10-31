全球金融：RBS极力澄清操纵外汇市场疑虑，巴克莱则称正配合调查

对指标利率操纵行为的调查已经长达一年，迄今已令瑞银等五家机构被处罚金约40亿美元，七人遭刑事指控。目前各银行均在配合外汇调查。

做为和解的条件，巴克莱 、瑞银 、苏格兰皇家银行 和荷兰合作银行 等银行已同意按司法部的要求呈交资料。

德意志银行、花旗、瑞银和巴克莱是全球外汇市场最大的参与者，累计占比超过50%。

瑞银、巴克莱和德意志拒绝评论他们是否在检讨外汇交易行为。未联系上花旗予以置评。

苏格兰皇家银行寻求安抚客户，称其不会与他人分享投资相关资金流动信息，并称在确定指标以防市场大幅波动前最多15分钟，其将对仓位做避险操作。(完)