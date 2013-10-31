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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:08 BJT

表格：上周外资卖超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京10月31日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至10月26日止的当周转为卖超日本股票。

这周外资卖超80亿日圆日本股票，此前一周为买超2,978亿日圆。

日本投资者上周共计买超10,366亿日圆外国债券，此前一周为买超14,125亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

10月20日-10月26日 -8.0 +127.1 -391.2

10月13日-10月19日 +297.8 -8.9r +1,751.2

10月6日 -10月12日 +144.9r -183.9 -644.2

9月29日 -10月5日 -27.6r +322.8 +89.3

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

10月20日-10月26日 -252.3 +1,036.6 +8.5

10月13日-10月19日 -47.0r +1,412.5r +40.0

9月29日 -10月5日 +22.8 -2,224.9r -15.9

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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