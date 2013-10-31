英国数据：10月消费者信心指数降至负11，为六个月来首次下降--GFK

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
不过该指数仍较上年同期水平高出将近20个点，反映出英国经济复苏近期的强势。
以下为数据表格:
10月 9月 8月 7月 6月 5月
GfK消费者信心指数 -11 -10 -13 -16 -21 -22
个人财务
过去12个月 -17 -16 -16 -16 -21 -20
未来12个月 -2 1 0 0 -7 -5
经济状况
过去12个月 -25 -25 -29 -35 -42 -44
未来12个月 -2 3 -1 -9 -16 -18
大额采购意愿 -11 -14 -16 -21 -20 -25
(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。