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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 08:16 BJT

英国数据：10月消费者信心指数降至负11，为六个月来首次下降--GFK

不过该指数仍较上年同期水平高出将近20个点，反映出英国经济复苏近期的强势。

以下为数据表格:

10月 9月 8月 　7月 6月 5月

GfK消费者信心指数 -11 -10 -13 -16 -21 -22

个人财务

过去12个月 -17 -16 -16 -16 -21 -20

未来12个月 -2 1 0 0 -7 -5

经济状况

过去12个月 -25 -25 -29 -35 -42 -44

未来12个月 -2 3 -1 -9 -16 -18

大额采购意愿 -11 -14 -16 -21 -20 -25

(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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