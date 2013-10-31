《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口行至多50亿元人民币五年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.23% 进出口行至多50亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.14% 铁路总公司150亿元10年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.60%-5.60% 铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.80%-5.80% 中信建投证券16亿元三个月短融招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承 农六师国资经营公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 太原钢铁集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 中核工业建设集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，交行和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广西北部湾银行20亿元三年期固息债1320026，票面利率5.70% 广西北部湾银行10亿元五年期固息债1320027，票面利率5.80% 唐山曹妃甸发展投资20亿元七年期固息债1380292，票面利率7.50% 龙岩市汇金资产经营11亿元七年期固息债1380320，票面利率7.10% 河北广电信息网络3亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380333，票面利率6.45% 中国北车 20亿元九个月期超短融011328006，票面利率5.3% 杉杉集团5亿元一年期短期融资券041360073，票面利率6.4% 河北港口集团10亿元五年期中期票据101362002，票面利率5.8% 申华控股 4亿元三年期中期票据101361014，票面利率7.7% ============================================================================ 三、缴款： 浙江永利实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380334，票面利率7.50% 北京金利源国有资产10亿元七年期固息债1380338，票面利率7.00% 湖北省交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380339，票面利率5.98% 湖北省交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380340，票面利率6.18% 农发行100亿元三年期固息债130429，票面利率4.99% 湖北长江出版传媒集团4.5亿元一年期短融 广东物资集团6亿元一年期短融 中文传媒 4亿元一年期短融 湖北长江出版传媒集团4.5亿元五年期中票 泉州路桥建设开发公司5亿元五年期中票 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票 宁波原水集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 云南省电力投资有限公司7亿元一年期短融041253061到期兑付，票面利率5.26% 中国铝业 50亿元五年期中票0882026到期兑付，票面利率4.58% 华泰证券30亿元三个月期短融071316004到期兑付，票面利率4.75% 农发行150亿元10年期固息债080418付息，票面利率3.75% 联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152付息，票面利率5.80% 新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153付息，票面利率6.47% 云南铝业2亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182295付息，基本利差3.65% 浙江省物产集团公司8亿元三年期中票1182296付息，票面利率6.10% 江苏沙钢集团20亿元五年期中票1182297付息，票面利率6.28% 吴江市交通投资集团12亿元八年期固息债1280374付息，票面利率6.80% 绍兴袍江工业区投资10亿元七年期固息债1280375付息，票面利率6.90% 陕西电子信息集团8亿元五年期中票1282442付息，票面利率5.98% 四川长虹电子集团10亿元三年期中票1282443付息，票面利率5.49% 中国恒天集团5亿元七年期中票1282444付息，票面利率5.78% 中国恒天集团5亿元七年期中票1282445付息，票面利率5.78% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国利率化逐步推进亦带动了金融市场相关创新不断出现；继上周首笔基于贷款基础利率(Loan Prime Rate) 的贷款协议签订后，中信银行 周三与花旗银行达成了首笔基于LPR的利率互换交易，这将有助于推动L PR逐渐成为新的贷款基准利率。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月为51.1) 公布10月汇丰制造业PMI终值 (9月为5.02) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月为55.4) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇/边竞)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)