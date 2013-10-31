《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口行至多50亿元人民币五年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.23% 进出口行至多50亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.14% 铁路总公司150亿元10年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.60%-5.60% 铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.80%-5.80% 中信建投证券16亿元三个月短融招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承 农六师国资经营公司10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 太原钢铁集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 中核工业建设集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，交行和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广西北部湾银行20亿元三年期固息债1320026，票面利率5.70% 广西北部湾银行10亿元五年期固息债1320027，票面利率5.80% 唐山曹妃甸发展投资20亿元七年期固息债1380292，票面利率7.50% 龙岩市汇金资产经营11亿元七年期固息债1380320，票面利率7.10% 河北广电信息网络3亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380333，票面利率6.45% 中国北车 20亿元九个月期超短融011328006，票面利率5.3% 杉杉集团5亿元一年期短期融资券041360073，票面利率6.4% 河北港口集团10亿元五年期中期票据101362002，票面利率5.8% 申华控股 4亿元三年期中期票据101361014，票面利率7.7% ============================================================================ 三、缴款： 浙江永利实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380334，票面利率7.50% 北京金利源国有资产10亿元七年期固息债1380338，票面利率7.00% 湖北省交通投资5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380339，票面利率5.98% 湖北省交通投资25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380340，票面利率6.18% 农发行100亿元三年期固息债130429，票面利率4.99% 湖北长江出版传媒集团4.5亿元一年期短融 广东物资集团6亿元一年期短融 中文传媒 4亿元一年期短融 湖北长江出版传媒集团4.5亿元五年期中票 泉州路桥建设开发公司5亿元五年期中票 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票 宁波原水集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 云南省电力投资有限公司7亿元一年期短融041253061到期兑付，票面利率5.26% 中国铝业 50亿元五年期中票0882026到期兑付，票面利率4.58% 华泰证券30亿元三个月期短融071316004到期兑付，票面利率4.75% 农发行150亿元10年期固息债080418付息，票面利率3.75% 联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152付息，票面利率5.80% 新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153付息，票面利率6.47% 云南铝业2亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182295付息，基本利差3.65% 浙江省物产集团公司8亿元三年期中票1182296付息，票面利率6.10% 江苏沙钢集团20亿元五年期中票1182297付息，票面利率6.28% 吴江市交通投资集团12亿元八年期固息债1280374付息，票面利率6.80% 绍兴袍江工业区投资10亿元七年期固息债1280375付息，票面利率6.90% 陕西电子信息集团8亿元五年期中票1282442付息，票面利率5.98% 四川长虹电子集团10亿元三年期中票1282443付息，票面利率5.49% 中国恒天集团5亿元七年期中票1282444付息，票面利率5.78% 中国恒天集团5亿元七年期中票1282445付息，票面利率5.78% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国利率化逐步推进亦带动了金融市场相关创新不断出现；继上周首笔基于贷款基础利率(Loan Prime Rate) 的贷款协议签订后，中信银行 周三与花旗银行达成了首笔基于LPR的利率互换交易，这将有助于推动L PR逐渐成为新的贷款基准利率。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月为51.1) 公布10月汇丰制造业PMI终值 (9月为5.02) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月为55.4) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇/边竞)