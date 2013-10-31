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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:15 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月31日

*工商时报：

--海基会副董事长兼秘书长高孔廉指出，两岸经贸合作要提出具体做法。他建议，大陆可以就两岸合作产业打造产业供应链合作基地，以建立长期稳定的合作关系。

--寿险业净值已连四月减少，据保发中心最新统计，到8月底整体寿险公司净值降为5,513亿台币，较6月底减少665亿，更较今年4月底时的7,356亿，大幅蒸发1,843亿台币，寿险业者表示都是债券惹的祸。

*经济日报：

--第四代行动通讯(4G)执照昨日以1,186.5亿台币总标金决标，比底标高出近800亿，相当国库今年度财务缺口，目前除底标金年底前入国库外，中华电信 390亿标金也会提前全数缴库，财政部国库署副署长陈雪香表示，国库年底财务筹措压力已大幅减低。

--内政部营建署公布，去年全台空屋宅数高达86.31万宅，空屋率升高至10.63%，较2011年上升0.48个百分点，远高于香港、新加坡、伦敦的3%至6%水准，主要是受到房屋自有率高、少子化的影响。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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