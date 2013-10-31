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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:16 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

**上海证券报**

--十二届全国人大常委会立法规划30日公布，修改证券法等列入“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”一类，制定期货法、修改商业银行法、修改中国人民银行法等列入“需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案”一类。

--10月前27日，四大行新增贷款仅为930亿元人民币，而同期存款流失高达12,900亿。目前市场对10月金融机构整体新增贷款预期不高，最低预期至5,000亿。

--东方创业 公告，出资500万元与海通开元投资有限公司及其他几家股东共同发起设立“海通并购资本管理有限公司”，该并购基金一期规模30亿元。

**证券时报**

--国土资源部日前发布的《节约集约利用土地规定（草案）》（征求意见稿）提出，中国将逐步缩小划拨用地范围，工业用地将采取“先出租后出让”的供应方式，农村闲置宅基地实行自愿有偿退出。

**第一财经日报**

--广东省财政厅日前公布《关于压减省级财政专项转移支付扩大一般性转移支付的意见》指出，争取在2017年底前，将省级一般性转移支付占省级财政转移支付支出的比重从2012年的35.7%提高到60%或以上。

**人民日报**

--工信部通信发展司副司长祝军日前表示，工信部已经明确在成都、武汉、西安、沈阳、南京、重庆和郑州7个城市增设国家级互联网骨干直联点。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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