更新版-全球经济：美财政部未给中国贴上汇率操纵国标签，仍称人民币“严重低估”

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(新增近期人民币走势)
路透华盛顿10月30日 - 美国财政部汇率报告未给中国贴上汇率操纵国的标签，但保留了对于人民币“被严重低估”的措辞。报告指责德国过于依赖出口影响欧洲经济稳定和损害全球经济。
如同十多年来的惯例一样，财政部在报告中未给中国正式贴上汇率操纵国的标签。报告保留了对于人民币“被严重低估”的描述，多年来美国政界人士和企业一直有此抱怨，因为人民币疲弱使得中国出口商品价格较美国便宜，从而拖累了美国的工厂。
不过，财政部亦指出人民币近期升势“有利于美国经济”，并呼吁中国允许人民币更快速升值。
上周五人民币兑美元 即期一度升破6.08元大关，继续刷新历史高位 。但周三人民币连续第四日收跌，美元走强带动中间价创近两周新低。交易员称，最近大行购汇汹涌亦削弱人民币强势升值预期，人民币汇率10月中旬以来的强势升值或暂告中止。
数年来，该汇率报告一直是美国政府公开批评中国外汇政策的场合，但这次报告对德国的着墨似乎超过了中国。
比如财政部指出，2012年德国商品、服务和资本净出口超过中国。对德国的政策建议，亦在美国认为在使得全球经济更加稳定方面有必要采取的行动清单中高居前列。
美国财政部说，德国应该更加专注提升内需成长，以使欧洲经济更加稳定。
“德国内需成长速度疲弱，过于仰赖出口，这已经损及欧元区经济的平衡，”美国财政部在其半年度汇率报告中指出。
“整体结果是欧元区偏向通货紧缩，全球经济也是如此，”报告称。
通缩意味着薪资和物价持续下滑，是经济层面中最让人担心的状况之一。
财政部还表示，正密切关注日本经济政策，来判断这些政策是否会提振国内需求。(完) (编译 张涛；审校)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)