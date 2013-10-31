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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:26 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元交投承压

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* 欧元兑美元交投承压，因市场预期美联储可能会在12月缩减刺激规模

* Hilsenrath在华尔街日报的文章称，12月仍有可能缩减规模

* 主要支撑位在1.3472/1.3833的38.2%的回档位1.3695

* 下道支撑在1.3650/55，一旦跌破目标则是1.3610 (完)

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(编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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