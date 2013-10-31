《全球重要经济事件一览表》--10月31日-11月7日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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10月31日(四)
华盛顿--选择美国2013年投资峰会(至11月1日)。美国财长杰克卢将就美国经济表现发表讲话(1300)。
雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。
葡萄牙波尔图--欧洲央行管理委员会委员科斯塔与利卡宁在一个银行业会议上讲话。
奥地利克拉根福--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就“欧元及其未来”讲话。
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。
东京--日本央行举行决策会议，并发表半年度经济与物价展望报告(0300)。
东京--日本央行总裁黑田东彦举行记者会(0630)。
11月1日(五)
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1310)。
美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次会议上致开幕词。
美国费城--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全球合作中心(Global Interdependence Center)举行的公开仪式上接受2013年全球公民奖颁奖(1600)。
挪威约维克--挪威央行副总裁Qvigstad讲话。
11月4日(一)
波士顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话。
维也纳--货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“奥地利与欧元区的经济状况”举行圆桌讨论，奥地利央行总裁诺沃特尼发言。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议(0800)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动(1130)。
11月5日(二)
美国夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行夏洛特分行举行的企业领袖午餐会上讲话(1815)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦向大阪企业领袖讲话(0530).
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个国际银行业会议上发言(0800)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在国际儿童与青少年金融组织会议上致闭幕词(1330)。
斯德哥尔摩--欧洲央行执委亚斯穆森参加丹斯克银行2013年金融论坛的小组讨论(1400)。
11月6日(三)
美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就住房和美国经济发表讲话(1810).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至11月7日)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。
加拿大安大略/多伦多--第10届安大略经济年度峰会(至11月8日)。加拿大财长费海提发表主旨演讲。
11月7日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第14届Jacques Polak研究年会(至11月8日)。发言者包括：IMF第一副总裁利普顿、美联储理事Dave Reifschneider、William Wascher以及David Wilcox。
芝加哥--IMF和芝加哥联邦储备银行举行第16届国际银行业年会(至11月8日)。发言者包括美联储理事史坦(1745)和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(0245)。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)