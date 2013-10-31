《全球主要国家债券发行预告》--10月31日-11月7日

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透10月31日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/1 日本 增加流动性标售 11/4 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/5 英国 标售2052年到期的通胀保值 公债 11/6 日本 标售六个月期贴现国库券 11/6 日本 标售10年期公债 11/6 德国 40亿欧元 标售五年期债券 11/7 日本 三个月期贴现国库券标售 11/7 法国 标售OAT债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03