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债券 | 2013年 10月 31日 星期四 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月31日-11月7日

路透10月31日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。   
                    
 日期    时间  国家    规模       发行细节
 11/1          日本               增加流动性标售
 11/4    1350  法国               标售国库券(BTF)
 11/5          英国               标售2052年到期的通胀保值
                                  公债
 11/6          日本               标售六个月期贴现国库券
 11/6          日本               标售10年期公债
 11/6          德国    40亿欧元   标售五年期债券
 11/7          日本               三个月期贴现国库券标售
 11/7          法国               标售OAT债券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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