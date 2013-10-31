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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:57 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月31日-11月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月31日(四)

伦敦--第9届世界伊斯兰经济论坛(最后一日)。阿曼央行总裁Hamood Sangour al-Zadjali和马来西亚央行总裁洁蒂等参会。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行总裁金仲秀会见当地企业集团执行长(2230)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀在全球经济研究院(IGE)举办的一场活动上发表演说。(0620)

里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在会晤波罗的海三国首脑后召开新闻发布会(1015)。

土耳其伊兹密尔--第5届伊兹密尔经济大会(至11月1日)。演讲者包括土耳其央行副总裁Mehmet Yorukoglu和世界银行行长金墉。

雅加达--印尼财长Muhammad Chatib Basri在研讨会上阐述基础设施建设中的融资机会。

墨西哥城--第18届拉美和加勒比经济协会2013年度会议(至11月2日)。演讲者包括墨西哥财长Luis Videgaray、墨西哥央行副总裁Manuel Ramos Francia和巴西央行副总裁Luis Pereira Da Silva。

安卡拉--土耳其央行将公布10月货币政策委员会会议记录。

11月1日(五)

华盛顿--前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在约翰霍普金斯大学高级国际研究学院主办的活动上，就“IMF管理改革进程”发表讲话。

挪威奥斯陆--挪威-非洲2013年商业峰会。演讲者包括尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和挪威外长Borge Brende。

11月4日(一)

暂无重要经济事件。

11月5日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至11月6日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行议息会议。

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会开会，但不会讨论利率。

圣地亚哥--智利央行将公布10月利率制定会议的会议记录(1130)。

内罗比--肯尼亚央行将举行货币政策委员会会议。

11月6日(三)

暂无重要经济事件。

11月7日(四)

布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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