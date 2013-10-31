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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:23 BJT

中国个股：东方创业拟与海通证券等设立并购基金，一期规模30亿元

路透北京10月31日 - 中国东方国际创业股份有限公司 周四发布公告称，拟出资与海通证券 全资子公司海通开元投资有限公司共同发起设立一只并购基金，基金一期规模暂定为30亿元人民币。

公告称，公司拟出资500万元与海通开元等合资成立海通并购资本管理有限公司，注册资金为1亿元人民币，由海通开元占股比51%，东方创业占5%。

该并购资本管理公司发行的并购基金一期的发行规模暂定为30亿元，海通开元拟认购10亿元，东方创业拟认购1.45亿元。该基金存续期为15年，第一期基金存续期为7年，其中投资期为5年，退出期为2年。

公告指出，并购基金作为一种全新的金融投资工具，目前正受到行业政策的大力扶持。从国外经验看，并购基金的长期收益率虽然远高于其他主要权益类及债权类金融投资工具，但其收益率的波动幅度也相对较大。

根据基金管理方海通并购资本公司估算，此次并购基金的预期内部收益率（IRR）可达18%。

去年11月，中信证券 透过其直接子公司设立中信并购基金，这是首只由证监会同意设立的券商系并购基金。

国内券商近年来纷纷通过设立私募基金的形式试水直接投资业务，希望能改变其业绩过分依赖于证券经纪业务的现状。

东方创业A股周三收盘11.18元，近一个月上涨12.7%；海通证券A股周三收盘11.82元，近一个月下跌5.52%。（完）

欲了解公告详情，请点击上交所网站here (发稿 张晓翀/林琦；审校 曾祥进)

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