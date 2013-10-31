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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:46 BJT

更新版-新西兰央行：一如预期维持利率不变，但暗示明年或加息

(新增更多细节)

路透惠灵顿10月31日 - 新西兰央行周四维持强硬的货币政策立场，暗示明年将加息，但补充称，强劲的新西兰元汇率使其在加息时间和幅度方面具有灵活性。

新西兰央行维持指标利率在纪录低点2.5%不变，符合预期，声明措辞与9月大多相同。

“尽管我们预计2013年指标利率维持不变，但明年可能需要加息，”央行总裁惠勒在一份声明中称。

他重申，加息的幅度和时间主要看楼市和建筑业表现，及其对整体需求和通胀压力的影响。

不过，惠勒补充称，若新西兰元汇率偏高将影响收紧政策。

“汇率保持强势使得通胀压力下降，将在未来加息时间和幅度方面给予央行更大的灵活性。”

新西兰元兑美元 从利率决议公布前的0.8237一度涨至0.8277，因交易员认为，惠勒的言论意味着，该央行不会在当前汇率水准采取积极举动来压制新西兰元。

利率期货<0#NBB:>下跌，2014年6月合约下滑6个点。

分析师称，新西兰央行重新聚焦于汇率，这可能减轻央行加息的压力。

惠勒称，美联储何时开始撤出货币刺激的时间不确定，这是影响全球利率的波动的一个因素，主要经济体前景依然不均衡。

该央行估计，新西兰9月经济年增幅超过3.0%，家庭支出上升，且震后重建提振建筑业。

“央行力争中期将通胀和通胀预期控制在接近2.0%的水准，”惠勒指出。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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