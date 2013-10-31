更新版-新西兰央行：一如预期维持利率不变，但暗示明年或加息

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透惠灵顿10月31日 - 新西兰央行周四维持强硬的货币政策立场，暗示明年将加息，但补充称，强劲的新西兰元汇率使其在加息时间和幅度方面具有灵活性。
新西兰央行维持指标利率在纪录低点2.5%不变，符合预期，声明措辞与9月大多相同。
“尽管我们预计2013年指标利率维持不变，但明年可能需要加息，”央行总裁惠勒在一份声明中称。
他重申，加息的幅度和时间主要看楼市和建筑业表现，及其对整体需求和通胀压力的影响。
不过，惠勒补充称，若新西兰元汇率偏高将影响收紧政策。
“汇率保持强势使得通胀压力下降，将在未来加息时间和幅度方面给予央行更大的灵活性。”
新西兰元兑美元 从利率决议公布前的0.8237一度涨至0.8277，因交易员认为，惠勒的言论意味着，该央行不会在当前汇率水准采取积极举动来压制新西兰元。
利率期货<0#NBB:>下跌，2014年6月合约下滑6个点。
分析师称，新西兰央行重新聚焦于汇率，这可能减轻央行加息的压力。
惠勒称，美联储何时开始撤出货币刺激的时间不确定，这是影响全球利率的波动的一个因素，主要经济体前景依然不均衡。
该央行估计，新西兰9月经济年增幅超过3.0%，家庭支出上升，且震后重建提振建筑业。
“央行力争中期将通胀和通胀预期控制在接近2.0%的水准，”惠勒指出。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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