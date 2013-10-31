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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:33 BJT

《中国重要政经日程》--10月31日

============================今日重要政经日程=======================

10/31（周四）

-- 第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。

============================近期重要政经日程=======================

11/1 （周五）

--中国公布10月官方制造业PMI

--汇丰公布10月中国制造业PMI终值

--英国金融时报举办2013年度中国高峰论坛

11/3 （周日）

--中国公布10月官方非制造业PMI

11/5 （周二）

--2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。

--汇丰公布10月中国服务业PMI

11/8 （周五）

--中国海关公布10月进出口贸易数据

11/9 （周六）

--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告

*--中国共产党十八大三中全会将在11月9日至12日在北京召开，会议将研究全面深化改革问题并作出总体部署。

11/14（周四）

--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/29（周五）

--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 谢衡)

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