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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:56 BJT

全球金市：金价回落，因投资者趁近期涨势了结获利

美联储周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。美联储指出，房屋市场复苏势头已经有所减弱，并对就业市场复苏较慢感到有些失望。

Elliott Management指出，美联储宽松政策扭曲了经济，给市场和投资人制造了巨大风险，导致对冲基金公司增加黄金看多期权以防通胀。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三数据显示，10月15日止的一周，对冲基金和货币市场基金经理人削减美国期金、期银、期铜和选择权多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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