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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:50 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

路透香港10月31日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7525港元 )
    
   美股道琼工业指数周三收低-61.59,或-0.39%,报15618.76点.因此前美国联邦储备理事会(美联储
/FED)称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。
 公司名称            ADR代码   收盘价      涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       201.200    0.87      10353            15.599      -1.14
 中国铝业                       9.470   -0.42      13004             2.937      -2.10
 中国移动                      52.620    0.92     184801            81.595      -0.01
 中国人寿                      39.620    1.56      41938            20.479      -1.07
 中石油                       115.470    1.47      33133             8.953      -0.53
 中石化                        79.400   -1.06      22454             6.156      -1.19
 汇丰控股                      54.990   -0.74     314215            85.270      -0.85
 中电信                        52.260    0.38       9798             4.052      -0.93
 中国联通                      15.700    0.77      89797            12.173      -0.88
 兖州煤业                      10.300    0.78      46300             7.986      -1.04 
 华能国际                      42.210    1.08      14790             8.182      -1.66
 南方航空                      19.420    2.32       7240             3.011       1.05
 东方航空                      17.050    0.89       1120             1.322     -50.49
 中芯国际                       3.690    0.00      15678             0.572      -1.35
 (完)

 (整理　赵红梅)

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