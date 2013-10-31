路透专访：美国债务问题使其信誉岌岌可危，也让全球蒙上阴霾--欧盟执委会主席

* 美国债务上限疑虑令人信心瓦解--巴罗索

* 全球经济欲持续复苏端视美国债务解决情况

* 巴罗索敦促重建欧盟-美国之间的信任关系

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索警告称，美国解决债务问题的能力持续受到怀疑，使得美国在全球的信誉岌岌可危。

美国政府在关门16天之后，共和党打退堂鼓，白宫本月得到短暂喘息机会。但这种缓兵之计只是把问题推迟到2014年初，且眼下没有全面的解决之道。

巴罗索表示，这样的不确定性让投资人厌恶风险，且有损及经济之虞。

巴罗索接受路透专访时表示，“这样的利害关系十分重要，不只是攸关美国经济，也关系到美国在全球的信誉。”

“鉴于美国的经济规模和在全世界的影响力，”我希望美国的民主制度可以发挥作用，能够实现我认为不但对美国人，同时也对全世界至关重要的期望。”

“全球投资人厌恶风险，而这不利于我们希望全球恢复持续性成长的局面。”

“每件事都让投资人的信心蒙上阴霾，这对美国肯定不是件好事，对全球经济亦然。”

美国监视丑闻引发轩然大波，美国国家安全局(NSA)被控窃听法国、西班牙、意大利和德国，其中还包括了梅克尔个人行动电话。

欧洲领袖们对于美国的监听行为群起愤慨，美国总统奥巴马上周与梅克尔通话，已保证日后不会再有这类监听情况。