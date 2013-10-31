中国证券：媒体称中投已同意宏源与申万合并，宏源继续停牌

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 据财新网报导，同属中国主权财富基金中国投资公司旗下的两家券商--申银万国证券有意兼并宏源证券 ，这一计划已得中投公司的全力支持，中投公司内部已批复了两者的兼并案。
宏源证券在周三午市临时停牌后，周三晚间公司公告称，接控股股东中国建银投资公司通知，因筹划重大事项，公司将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
财新网报导指出，申银万国与宏源兼并的具体方案，如何换股，如何定价，未来是否保留宏源证券的品牌，都有待于兼并计划的进一步推进，目前应尚无定论。
据中国证券业协会网站，2012年申万和宏源的净资产分别为167.8亿元和146.6亿元，分别排名行业第10名和13名，两者净利分别为13.4亿元人民币和8.04亿元，分别排名第九位和12位。若两者合并，按去年数据，无论是净资产、净资本等规模指标，还是营收和净利等业绩指标，都将跻身行业前五位。
中投全资子公司中央汇金投资公司持有申万55.38%股权；中央汇金控股子公司建银投资持有宏源证券60.02%股份。
对于媒体报导申银万国可能与一家A股上市券商合并，申银万国旗下子公司申银万国国际 周三晚间澄清称，申银万国国际及其附属公司并非外界报导所提及交易的任何一方。
宏源证券周三早盘收报8.22元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)