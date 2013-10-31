《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 明报：
--强积金半自由行推出一年，强积金受托人表面上稍为减价回应市场，但只有30%强积金基金减价，万利理财总裁张佩仪指出，受托人不愿减价，逼使积金局出手提倡推出形同懒人基金的“核心基金”，令那些不懂处理费用及回报问题的投资者有选择。
* 星岛日报：
--近期二手市场吹淡风，高纬环球指，在发展商以优惠价力推一手豪宅情况下，豪宅业主需要降价吸客，料第四季，一千万至一亿元豪宅，造价料跌约百分之三。
* 苹果日报：
--第三季航运业虽然出现改善，但中国远洋 季内仍然亏损10.4亿元人民币，综合首三季亏损20.33亿元，按规定集团第四季必须取得20.33亿元盈利，才能避过A股被除牌的命运。
--曾在8月时称「最坏情况已过」的佐丹奴 ，昨日公布差过市场预期的第三季销售数据，整体销售表面上是升5%，但由于公司去年底才增持中东业务，故如撇除有关收购带来的影响，期内销售按年则跌4%。佐丹奴向来控制存货能力不俗，但截止9月底止，其存货总额却按年增加33%。
* 东方日报：
--浑水研究（Muddy Water Research）一周内两度狙击美国上市中资科网股网秦，然而事件没吓退中资科网股赴美上市热情，拟以美国预托证券方式上市的58同城，将招股价最多调高15%。
--港交所 表示，为遵守国际证监会组织原则，旗下结算公司计划终止接受参与者以银行担保作为认可抵押品，以履行差额缴款、按金、保证基金供款等责任。待证监会审批后，将于明年九月一日起生效。
--政府二月推出双倍印花税（DSD），打击市场换楼需求，加上准买家失去信心，高龄蓝筹盘大单位顿成“炮灰”，市场涌现一批“丢空”多月、兼多次减价都未能售出单位。
* 文汇报：
--美联工商舖指，现时整体零售市道畅旺，珠宝钟表及名贵礼品销货额大幅上升，令舖租有支持，租金难大跌。同时，在旅游业持续发展下，二线街舖吸引资金流入，预计明年二、三线街舖价位可升5%至8%，租金更有8%至12%的升幅，当中最为看好土瓜湾及红磡区。 * 大公报：
--受惠4月「抢金潮」，谢瑞麟 截至今年8月底止中期纯利大增55.1%至4,756万港元，每股盈利为0.23元。公司主席及行政总裁谢邱安仪于业绩会上表示，期内同店销售有双位数增长，而下半财年将于香港及内地合共开约8间新舖。(完)
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Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)