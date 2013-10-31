《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

* 明报：

--强积金半自由行推出一年，强积金受托人表面上稍为减价回应市场，但只有30%强积金基金减价，万利理财总裁张佩仪指出，受托人不愿减价，逼使积金局出手提倡推出形同懒人基金的“核心基金”，令那些不懂处理费用及回报问题的投资者有选择。

* 星岛日报：

--近期二手市场吹淡风，高纬环球指，在发展商以优惠价力推一手豪宅情况下，豪宅业主需要降价吸客，料第四季，一千万至一亿元豪宅，造价料跌约百分之三。

* 苹果日报：

--第三季航运业虽然出现改善，但中国远洋 季内仍然亏损10.4亿元人民币，综合首三季亏损20.33亿元，按规定集团第四季必须取得20.33亿元盈利，才能避过A股被除牌的命运。

--曾在8月时称「最坏情况已过」的佐丹奴 ，昨日公布差过市场预期的第三季销售数据，整体销售表面上是升5%，但由于公司去年底才增持中东业务，故如撇除有关收购带来的影响，期内销售按年则跌4%。佐丹奴向来控制存货能力不俗，但截止9月底止，其存货总额却按年增加33%。

* 东方日报：

--浑水研究（Muddy Water Research）一周内两度狙击美国上市中资科网股网秦，然而事件没吓退中资科网股赴美上市热情，拟以美国预托证券方式上市的58同城，将招股价最多调高15%。

--港交所 表示，为遵守国际证监会组织原则，旗下结算公司计划终止接受参与者以银行担保作为认可抵押品，以履行差额缴款、按金、保证基金供款等责任。待证监会审批后，将于明年九月一日起生效。

--政府二月推出双倍印花税（DSD），打击市场换楼需求，加上准买家失去信心，高龄蓝筹盘大单位顿成“炮灰”，市场涌现一批“丢空”多月、兼多次减价都未能售出单位。

* 文汇报：

--美联工商舖指，现时整体零售市道畅旺，珠宝钟表及名贵礼品销货额大幅上升，令舖租有支持，租金难大跌。同时，在旅游业持续发展下，二线街舖吸引资金流入，预计明年二、三线街舖价位可升5%至8%，租金更有8%至12%的升幅，当中最为看好土瓜湾及红磡区。 * 大公报：

--受惠4月「抢金潮」，谢瑞麟 截至今年8月底止中期纯利大增55.1%至4,756万港元，每股盈利为0.23元。公司主席及行政总裁谢邱安仪于业绩会上表示，期内同店销售有双位数增长，而下半财年将于香港及内地合共开约8间新舖。(完)