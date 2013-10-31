港报社评：中央只重保障房，难解楼泡威胁--经济日报10月31日

前天政治局集体学习会，中央房策重点将放在保障房，构建以政府为主的基本住屋保障，重申保障房的覆盖率，由去年约13%提高至2015年20%的目标。 中央大建保障房固是王道对策之一，惟民众对其成效至少仍存三疑虑。 其一，保障房分配要到位。上届胡温政府亦力推保障房，惟分配过程弊病丛生。如部分地方政府滥竽充数，在交通配套欠奉的偏远地区建屋。挑战不但在建房，更在公平、有效分配保障房。 其二，建保障房资源待厘清。中央虽力倡建保障房，惟相关资源主要由地方政府支付，地方政府面对沉重建屋压力，惟有靠大力哄抬地价。若长此下去，恐形成恶性循环，中央对建保障房愈积极，地方政府就有更大诱因推高地价楼价。 其三，建保障房难抑高楼价。内地保障房的覆盖率到2015年才达20%。香港已有近50%市民居住在公营房屋，高楼价仍尚且难遏，中央的保障房建屋目标虽积极，但占住房比例仍少，又远水难救近火。 可惜的是，习李班子对遏抑商品房楼价，仍仅轻描淡写地表示会增加土地供应、调节住房需求。中央对缓抑楼价一再沉默，今年内地楼价已趁势猛飈，反映市场对中央的楼控决心和能力，以真金白银投下不信任票。 外界正十分忧心内地楼市泡沫或趋爆破，若中国楼泡如美国般急爆，势重创内地经济。中央必须尽快提出遏抑商品房楼价的对策，只有大建保障房和调控商品房双管齐下并取得成效，才有望促楼市健康发展。