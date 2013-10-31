港报社评：中央只重保障房，难解楼泡威胁--经济日报10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
中央昨正式公布其房策思路，力推保障房以提供基本住屋保障，惟对商品房调控、缓抑楼市泡沫续语焉不详。
前天政治局集体学习会，中央房策重点将放在保障房，构建以政府为主的基本住屋保障，重申保障房的覆盖率，由去年约13%提高至2015年20%的目标。 中央大建保障房固是王道对策之一，惟民众对其成效至少仍存三疑虑。 其一，保障房分配要到位。上届胡温政府亦力推保障房，惟分配过程弊病丛生。如部分地方政府滥竽充数，在交通配套欠奉的偏远地区建屋。挑战不但在建房，更在公平、有效分配保障房。 其二，建保障房资源待厘清。中央虽力倡建保障房，惟相关资源主要由地方政府支付，地方政府面对沉重建屋压力，惟有靠大力哄抬地价。若长此下去，恐形成恶性循环，中央对建保障房愈积极，地方政府就有更大诱因推高地价楼价。 其三，建保障房难抑高楼价。内地保障房的覆盖率到2015年才达20%。香港已有近50%市民居住在公营房屋，高楼价仍尚且难遏，中央的保障房建屋目标虽积极，但占住房比例仍少，又远水难救近火。 可惜的是，习李班子对遏抑商品房楼价，仍仅轻描淡写地表示会增加土地供应、调节住房需求。中央对缓抑楼价一再沉默，今年内地楼价已趁势猛飈，反映市场对中央的楼控决心和能力，以真金白银投下不信任票。 外界正十分忧心内地楼市泡沫或趋爆破，若中国楼泡如美国般急爆，势重创内地经济。中央必须尽快提出遏抑商品房楼价的对策，只有大建保障房和调控商品房双管齐下并取得成效，才有望促楼市健康发展。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)