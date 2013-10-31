港报社评：香港沦为普通城市，对国家有什么价值？--明报10月31日

香港芭蕾舞团和德国多蒙特芭蕾舞团合作演出的剧目《红楼梦─梦红楼》，先后2次删去与文革有关的内容和情节。事态或涉及政治自我审查或政治审查的结果。

舞团一度删减说「纯属艺术决定」、「技术决定」，但根本不可信。这次事件有两个可能，一是有人自我审查。但删节使剧目显得支离破碎，这种情况不应该在一个有名望的舞团出现。

另一个可能是政治审查和干预，有人迫使舞团删节文革内容。德国报章有报道引述，首演之后有「数名政客上台，怒斥及责骂舞团，称『怎么可以向观众展示如斯批判文革的内容？』经此一幕，报道说翌日舞团有会议商讨修改剧目内容。

但中共早定位文革为「十年浩劫」，「红剧」原来的投影内容，是从历史找寻养分，穿越时空，藉此表达中国历经苦难的创作意念，若不容许在香港展现，实不可思议。

在香港，若日后演出剧目前审查、演出后检讨改剧本，竟成为「文化政策」的一部分，这样香港就不再是大家熟悉的。文革期间，香港托庇于殖民主义者的统治，却成为保护、传承中华文化的一方净土。今日，香港在经济崛起的中国，在文化层面仍有作用，不过，前提是港人要有意识地扞卫既有的核心价值，警惕权力当局的胡作非为。

当局应体认香港与内地不同之重要，若香港开始变调变味，连老香港也感到陌生，这非国家之福。若权力当局的方针是要改造香港成为与内地其他城市一样的城市，则这样的香港对国家有什么价值？这是权力当局要思考和解答的问题，也是那些只顾揣摩上意的港人应该反省。