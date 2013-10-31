港报社评：香港沦为普通城市，对国家有什么价值？--明报10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
香港芭蕾舞团和德国多蒙特芭蕾舞团合作演出的剧目《红楼梦─梦红楼》，先后2次删去与文革有关的内容和情节。事态或涉及政治自我审查或政治审查的结果。
舞团一度删减说「纯属艺术决定」、「技术决定」，但根本不可信。这次事件有两个可能，一是有人自我审查。但删节使剧目显得支离破碎，这种情况不应该在一个有名望的舞团出现。
另一个可能是政治审查和干预，有人迫使舞团删节文革内容。德国报章有报道引述，首演之后有「数名政客上台，怒斥及责骂舞团，称『怎么可以向观众展示如斯批判文革的内容？』经此一幕，报道说翌日舞团有会议商讨修改剧目内容。
但中共早定位文革为「十年浩劫」，「红剧」原来的投影内容，是从历史找寻养分，穿越时空，藉此表达中国历经苦难的创作意念，若不容许在香港展现，实不可思议。
在香港，若日后演出剧目前审查、演出后检讨改剧本，竟成为「文化政策」的一部分，这样香港就不再是大家熟悉的。文革期间，香港托庇于殖民主义者的统治，却成为保护、传承中华文化的一方净土。今日，香港在经济崛起的中国，在文化层面仍有作用，不过，前提是港人要有意识地扞卫既有的核心价值，警惕权力当局的胡作非为。
当局应体认香港与内地不同之重要，若香港开始变调变味，连老香港也感到陌生，这非国家之福。若权力当局的方针是要改造香港成为与内地其他城市一样的城市，则这样的香港对国家有什么价值？这是权力当局要思考和解答的问题，也是那些只顾揣摩上意的港人应该反省。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)