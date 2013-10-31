更新版1-台湾经济：第三季经济成长逊预期因输出和消费疲弱，短期升息无望

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(新增分析师评论和细节)
* 第三季经济成长率仅1.58%，逊于预期
* 输出、消费和投资不如原预估
* 央行升息机率走低
路透台北10月31日 - 台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的 出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。
主计处资料显示，第三季经季调对上季成长率(SAQR)也仅有0.09%，较第二季的0.58%下滑，显示整体景气仍是复苏动能不强的软性、弱性扩张。
主计总处专门委员梅家瑗表示，〞原本外界认为下半年景气可以回温，但目前看来是没有实现。〞
大众银行分析师陈森林说，第四季GDP要达到2.7%以上，全年GDP才能勉强保2%，但从财政部长预告10月出口表现可能不好来看，也是岌岌可危。在此情形下，央行不可能有升息的机会。
台湾央行9月连续九季度维持重贴现率在1.875%不变，部分分析师认为，台湾央行明年起有升息机会，不过分析师预估这个机率下滑。
梅家瑗补充表示，外部景气复苏力道不强，且台湾与中国大陆之间--尤其在面板产业，和台湾双方的关系由以往的合作转为竞争，令出口的困难度升高。
主计处资料显示，第三季输出入相抵，国外净需求对经济成长贡献0.65个百分点、民间消费对经济成长贡献0.84个百分点，而资本形成对经济成长贡献0.17个百分点。
得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。
韩国第三季国内生产总值(GDP)初值为较上年同期增长3.3% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)