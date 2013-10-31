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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:54 BJT

更新版1-台湾经济：第三季经济成长逊预期因输出和消费疲弱，短期升息无望

(新增分析师评论和细节)

* 第三季经济成长率仅1.58%，逊于预期

* 输出、消费和投资不如原预估

* 央行升息机率走低

路透台北10月31日 - 台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的 出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。

主计处资料显示，第三季经季调对上季成长率(SAQR)也仅有0.09%，较第二季的0.58%下滑，显示整体景气仍是复苏动能不强的软性、弱性扩张。

主计总处专门委员梅家瑗表示，〞原本外界认为下半年景气可以回温，但目前看来是没有实现。〞

大众银行分析师陈森林说，第四季GDP要达到2.7%以上，全年GDP才能勉强保2%，但从财政部长预告10月出口表现可能不好来看，也是岌岌可危。在此情形下，央行不可能有升息的机会。

台湾央行9月连续九季度维持重贴现率在1.875%不变，部分分析师认为，台湾央行明年起有升息机会，不过分析师预估这个机率下滑。

梅家瑗补充表示，外部景气复苏力道不强，且台湾与中国大陆之间--尤其在面板产业，和台湾双方的关系由以往的合作转为竞争，令出口的困难度升高。

主计处资料显示，第三季输出入相抵，国外净需求对经济成长贡献0.65个百分点、民间消费对经济成长贡献0.84个百分点，而资本形成对经济成长贡献0.17个百分点。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

韩国第三季国内生产总值(GDP)初值为较上年同期增长3.3% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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