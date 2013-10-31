港报社评：为积金「全自由行」除路障--星岛日报10月31日

积金局推出「平之选」网页，胪列基金管理费不逾1%、或总收费不逾1.3%的基金。公众现时较为接受的水平，是总收费不逾1%，但而香港现时仍然有基金的收费逾3%。 「半自由行」推行的头11个月，积金局收到8万9千宗要申请，比预期少。因大部分人根本不懂得怎样去挑选基金，而在懂得如何转换基金者中有人嫌麻烦。 现时有大约20%打工仔，连挑选基金公司都是由雇主代为决定。不少是教育程度不高者，积金局打算推出「核心基金」的安排，规定雇主只能够替这类人士选择这类有收费管控的划一预设基金。 有能力却嫌麻烦者，当局须改善其「友待用家」的机制，特别是透过网络资讯和电子平台。明年推出的电子结算系统，可以把转移强积金的时间缩短2-3周完成，当局应设法进一步压缩「空窗期」风险。 部分雇主亦担心带来大量额外行政工作，当局须简化手续。积金局打算协助中小企采用电子平台，首先要确保平台友善易用。只有消除种种障碍和弯路，确保「半自由行」畅通易行，社会才有能力日后做好「全自由行」。