港报社评：为积金「全自由行」除路障--星岛日报10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
强制性公积金「半自由行」推行接近1年，强积金管理局表示，成功令30%基金计画减管理费，并且宣布推出「平之选」网页供打工仔参考。但职工盟则指部分计画的总收费不减反加，当局续须下更多工夫。
香港强积金收费一直备受诟病。「半自由行」引发的抢客留客竞争，证明基金管理费确实有调低的空间。积金局指减费为香港打工仔，一年节省2亿5千万元。但有积金计画的总收费率不减反升，原因有待进一步研究。
积金局推出「平之选」网页，胪列基金管理费不逾1%、或总收费不逾1.3%的基金。公众现时较为接受的水平，是总收费不逾1%，但而香港现时仍然有基金的收费逾3%。 「半自由行」推行的头11个月，积金局收到8万9千宗要申请，比预期少。因大部分人根本不懂得怎样去挑选基金，而在懂得如何转换基金者中有人嫌麻烦。 现时有大约20%打工仔，连挑选基金公司都是由雇主代为决定。不少是教育程度不高者，积金局打算推出「核心基金」的安排，规定雇主只能够替这类人士选择这类有收费管控的划一预设基金。 有能力却嫌麻烦者，当局须改善其「友待用家」的机制，特别是透过网络资讯和电子平台。明年推出的电子结算系统，可以把转移强积金的时间缩短2-3周完成，当局应设法进一步压缩「空窗期」风险。 部分雇主亦担心带来大量额外行政工作，当局须简化手续。积金局打算协助中小企采用电子平台，首先要确保平台友善易用。只有消除种种障碍和弯路，确保「半自由行」畅通易行，社会才有能力日后做好「全自由行」。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)