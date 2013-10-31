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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:22 BJT

《香港重要政经日程》--10月31日-11月8日

==================今日重要政经消息==================

10月31日（周四）

-- 毅德国际 首日挂牌。

-- 公布9月零售销售数字。

-- 金管局公布9月份外汇基金总资产。

-- 金管局公布9月份货币统计数字。

-- 龙源电力 公布第三季业绩。

==================近期重要政经消息==================

11月1日（周五）

-- 中国赛特集团 首日挂牌。

11月5日（周二）

-- 汇丰公布10月份PMI。

-- 中国先锋医药 首日挂牌。

11月6日（周三）

-- 重庆银行 首日挂牌。

-- Mega Expo 首日挂牌。

-- 港交所 公布第三季业绩。

11月7日（周四）

-- 亚洲物流及航运会议。

-- 公布10月份香港外汇储备资产。

-- 联想集团 公布半年业绩。

*11月8日(周五)

-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)

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