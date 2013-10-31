中国经济：粤港澳自贸区获原则性同意，批复或在三中全会后--报载

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 21世纪经济报道周四援引消息人士称，继上海自贸区启动之后，广东上报的粤港澳自贸区草案近期已经获得决策层的原则性同意，相关消息有望在十八届三中全会后发布。
报导并指出，广东草案之所以能获得肯定，主要因其主打粤港澳合作的区域性概念，这有别于上海自贸区的国际性定位。报导并援引广东方面人士透露，粤港澳自贸区初步方案范畴将涵盖南沙、前海、横琴以及白云空港。
“无论是上海自贸区还是未来可能获批的自贸区，其重点都不再是优惠政策，而是对改革的试点意义。”报导援引商务部国际贸易经济合作研究院亚非室副主任宋志勇指出。
报导指出，9月曾有商务部带队的15人国家调研团队赴粤就广东申报设立粤港澳自贸区相关工作进行调研，调研完成后，粤港澳自贸区的草案已经递交至国务院等待批复。
报导援引接近商务部的人士称，当前自贸区的定位已经很清晰，即探索开放的新模式，粤港澳自贸区的具体内容与十八届三中全会即将明晰的改革内容会高度相关。他并解释，三中全会改革的方向已经确定，但具体步骤以及开放的力度这些细节有待数日后的三中全会明晰。
中国（上海）自由贸易实验区于9月29日挂牌，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。国内不少城市亦在积极申请自贸区的试点，热门城市除天津滨海外，还有青岛、深圳、广州等地。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)