中国证券：上市公司前三季净利同比增逾一成，三季度业绩提升明显

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透北京10月31日 - 上海证券报周四报导称，沪深两市上市公司2013年前三季度整体净利润同比增长14.18%，较去年同期1.1%的跌幅有明显好转，其中第三季单季的业绩提升较为明显。
上证报对沪深两市全部2,489家上市公司三季报的统计数据显示，共有1,222家公司三季度业绩增长，133家扭亏，合计占比为54.4%。
前三季上市公司总营收195,058亿元人民币，同比增长9.08%；净利润17,238亿元，同比增长14.18%。整体净利增速较上半年同比增幅4.6%有明显提升，而相对于2012年同比19.8%的跌幅更是出现了逆转。 在剔除金融类公司及中国石油 和中国石化 后，其余上市公司第三季度单季实现净利润2,055.5亿元，同比增幅高达25%左右。从今年各个季度业绩增幅的变化情况来看，环比和同比数据与同期的宏观数据相吻合。 数据显示，创业板公司三季报业绩不及整体水平。355家创业板公司整体实现净利润185.86亿元，同比增长4.9%。其中，187家公司整体净利润同比增长，另有六家扭亏，合计占比为54%。 目前已有超过500家盈利公司前三季度业绩超过去年全年，若四季度不发生逆转，则全年业绩增长确定性很大。在已经预告全年业绩的907家上市公司中422家预增，53家预计扭亏，合计报喜比例为52.4%；生物医药、建筑建材、信息服务等10个行业的业绩预增公司占比超过50%。（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)