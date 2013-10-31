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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:38 BJT

日本股市：日经指数脱离一周高位，本田汽车和东芝公布业绩后下跌

路透东京10月31日 - 日股日经指数周四早盘从一周高位回落，因投资者担心企业业绩。蓝筹股东芝 和本田汽车 在公布季报后均承压。

本田汽车跌1.5%，其将截至明年3月的年度营业利润目标维持在7,800亿日圆，投资者感到失望。23位分析师原本预期为8,279亿日圆。

东芝跌1.8%，分析师担心其过于依赖NAND存储芯片来带动其获利，因为景气周期可能逐渐消退。

日经指数 下滑0.2%报14,468.58点，日本央行稍后将公布会议决定。上日该指数收高1.2%。

东证股价指数 持平报1,204.60点。(完)

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