《焦点》中国声称玉米可以自给自足，但却在为增加进口做准备

同时，今年第一笔大的高粱订单已经运抵中国，而且也没有遇上新进口产品经常碰到的监管麻烦。

然而，玉米替代品的供应将是有限的。美国丰产年的高粱收成也只有1,000万吨，酒糟则高度依赖于酒精的产量，如果美国减少生物燃料的需求，酒精的产量就要下滑。

为扩大选择范围，中国政府在今年批准新增两个玉米进口国。明年阿根廷对中国玉米出口可能达到100万吨，乌克兰最近将12万吨玉米运至中国以换取贷款。

巴西农业官员在9月表示，预计中国将在今年某个时候批准进口该国的玉米。

但美国可能仍将是中国主要的玉米供应国。

“我认为阿根廷、乌克兰和巴西都不会成为主要供应国。这些国家国内家禽养殖业和其它产业对玉米的需求不断增大，”一位不愿透露姓名的外国专家表示。

推高玉米需求的是中国的肉食消费。根据6月公布的经合组织- 联合国粮农组织农业展望报告，未来10年中国肉类需求将增长20%。

大约三分之一的玉米被不断扩张的加工行业用掉，用于生产淀粉、葡萄糖和酒精等产品，据国务院研究室称，该行业多数增值产品供应出口。

这就暗示，如果政府不把那些用于出口目的的玉米用量计算进来，自给自足的目标还是有一些回旋余地的。(完)