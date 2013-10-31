港报财经评论：美股骑住牛攀升--信报10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
美股骑住牛攀升 /习广思
美股泡沫争论未有停止迹象，股市看好的投资者的贝莱德总裁Larry Fink表示，市场已经再次出现泡沫，股市大幅上涨，企业债券息差亦明显地收窄，联储局应该开始退市。这番话出自Fink的口中，应该有一定影响力，毕竟他是两年前叫大家瞓身买股的专家，如今提出泡沫警告，是否意味着开始看淡股市前景？美股愈是新高，市场好淡之争愈升温，美林美银甚至指对冲基金开始散货。有趣的是，投资者要明白所谓“泡沫论”，说穿了就是“口水战”，甲说有泡沫，乙说没有泡沫，但股市却在泡沫中不断攀升，而泡沫则不断膨胀，直至爆破的那一刻，过程可长可短，而事后孔明的话，泡沫争论不过反映牛市的炽热。
Fink虽然提出泡沫论，但也说出泡沫形成的根本原因，是来自联储局买债的量宽措施，他预期联储局将到明年3月或6月时才退市，意味着这泡沫起码要到联储局再次张扬退市时才会出现风险。退市会有震荡，在利率上升步伐放缓的预期下，只恐怕即使开始退市，股市泡沫依然不会破，届时经济复苏也可以成为上升理由，对投资者来说，美股眼前牛气持续，骑牛玩泡沫虽然冒险，却又何尝不可呢？未有联储局议息结果，但市场预料一切不变，尤其是这次议息后不会召开记者会，只有声明一份。被视为“贝南奇打手”的记者Jon Hilsenrath认为，这次会后声明有四点要关注，包括1.政策上会否大改变，2.未来退市的前景如何，3.联储局会否下调经济评估，4.声明中会否有“下行风险”的字眼。前三点恐怕难有线索，毕竟联储局在9月已下调经济预测，但“下行风险”字眼仍有可能触动市场神经。事实上，周二晚消费信心指数下跌，美股已经率先炒作不退市，联储局既是全球央行话事人，也是股市话事人，但此刻话事人仍未转向。
港股期指结算日，市况再见逆转。恒指早段重上23,000点，尾段急抽逾400点，收报23,304点，大市成交额608亿港元，沽空比率9.2%。过去几个交易日内，强势股逐批回落，到周二强势股大杀仓，濠赌、科网等强股全面回吐，终极一跌是否意味着调整已接近尾声？昨日市况似乎提供答案，濠赌股大成交下反弹，以及强势个股终于止跌。近日大市重要的变化是，中资金融股成为支撑指数的棋子，内银、内险股全面涨升，多只内银新股上市集资有利好作用，但资金憧憬政策回流中资金融股，意味着部分资金由细价股回流到大价股，有利大市酝酿突破。与此同时，重磅蓝筹汇控 、和黄 亦带来稳定作用，“炒市”的动力提高。看好的投资者在结算转仓后大挟指数，但恒指要突破的话，始终还有两道阻力要过，一是23,550点，二是24,000点。(B03)
欧罗宜趁低吸纳 /苏子
前晚欧洲央行管理委员会委员Ewald Nowotny发表有关欧洲央行并不打算采取措施压抑欧罗近期强势的言论，一度令已经转弱的欧罗兑美元转强，并重返1.38关口以上，可惜却未能趁机突破上日的1.3817高位，高位仅见1.3813便乏力再升。随后当汇价再度跌破1.38关口后，便触发庞大获利沽盘入市，使汇价得以完全抹去上述利好言论所造成的升幅之余，更失守欧洲市所造的1.3751低位支持，令即市技术走势明显转劣，最后跌至1.3734低位才能止跌回稳。可惜昨天亚洲市欧罗兑美元，却未见承接前晚已见转劣的技术走势进一步下试1.37关口，低位只是触及1.373便再次止跌回稳，仅较上日多跌4点子而已，反映汇价在跌至10天SMA支持附近已有买盘趁低吸纳。
由于Nowotny的言论预料将淡化市场对欧洲央行可能减息，以阻止欧罗汇价上升的负面预期，不利欧罗看淡的投资者，故相信今晨联储局的议息结果，若未能刺激欧罗兑美元显着失守10天SMA支持收市，汇价重拾升势并成功突破上周的1.3832高位的可能性不容抹煞。由于上周的1.3832高位刚好是汇价前年1.494高位跌至去年1.204低位的61.8%反弹目标，若成功突破1.3832阻力，担心前年11月的1.3871高位届时将会一攻即破，随后以单边市形式继续走高。美资投行大摩预期，目前欧罗兑美元向下调整的空间并不多，并建议持有长仓者待汇价升至1.42水平才获利回吐。留意此获利水平与前年10月的1.4247高位，以及76.4%反弹目标相距不远。若今早见欧罗兑美元成功突破1.3832高位阻力，反映联储局议息结果不利美元，故投资者应暂时避免逆市入市，反而可待欧罗兑美元略为调整时，采取趁低吸纳的顺势策略，看汇价朝着1.42方向迈进。
若今天美元继续走低，而美元兑日圆仍然未能升至100天SMA阻力以上，反而跟随美元的整体弱势，再度下试至200天SMA支持以下，小心是次会成功跌破，随后朝着8月的95.77低位迈进。换言之，若今晨议息结果未能扭转美元近期的弱势，投资者宜继续顺势沽美元。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)