港报财经评论：美股骑住牛攀升--信报10月31日

美股骑住牛攀升 /习广思

美股泡沫争论未有停止迹象，股市看好的投资者的贝莱德总裁Larry Fink表示，市场已经再次出现泡沫，股市大幅上涨，企业债券息差亦明显地收窄，联储局应该开始退市。这番话出自Fink的口中，应该有一定影响力，毕竟他是两年前叫大家瞓身买股的专家，如今提出泡沫警告，是否意味着开始看淡股市前景？美股愈是新高，市场好淡之争愈升温，美林美银甚至指对冲基金开始散货。有趣的是，投资者要明白所谓“泡沫论”，说穿了就是“口水战”，甲说有泡沫，乙说没有泡沫，但股市却在泡沫中不断攀升，而泡沫则不断膨胀，直至爆破的那一刻，过程可长可短，而事后孔明的话，泡沫争论不过反映牛市的炽热。

Fink虽然提出泡沫论，但也说出泡沫形成的根本原因，是来自联储局买债的量宽措施，他预期联储局将到明年3月或6月时才退市，意味着这泡沫起码要到联储局再次张扬退市时才会出现风险。退市会有震荡，在利率上升步伐放缓的预期下，只恐怕即使开始退市，股市泡沫依然不会破，届时经济复苏也可以成为上升理由，对投资者来说，美股眼前牛气持续，骑牛玩泡沫虽然冒险，却又何尝不可呢？未有联储局议息结果，但市场预料一切不变，尤其是这次议息后不会召开记者会，只有声明一份。被视为“贝南奇打手”的记者Jon Hilsenrath认为，这次会后声明有四点要关注，包括1.政策上会否大改变，2.未来退市的前景如何，3.联储局会否下调经济评估，4.声明中会否有“下行风险”的字眼。前三点恐怕难有线索，毕竟联储局在9月已下调经济预测，但“下行风险”字眼仍有可能触动市场神经。事实上，周二晚消费信心指数下跌，美股已经率先炒作不退市，联储局既是全球央行话事人，也是股市话事人，但此刻话事人仍未转向。

港股期指结算日，市况再见逆转。恒指早段重上23,000点，尾段急抽逾400点，收报23,304点，大市成交额608亿港元，沽空比率9.2%。过去几个交易日内，强势股逐批回落，到周二强势股大杀仓，濠赌、科网等强股全面回吐，终极一跌是否意味着调整已接近尾声？昨日市况似乎提供答案，濠赌股大成交下反弹，以及强势个股终于止跌。近日大市重要的变化是，中资金融股成为支撑指数的棋子，内银、内险股全面涨升，多只内银新股上市集资有利好作用，但资金憧憬政策回流中资金融股，意味着部分资金由细价股回流到大价股，有利大市酝酿突破。与此同时，重磅蓝筹汇控 、和黄 亦带来稳定作用，“炒市”的动力提高。看好的投资者在结算转仓后大挟指数，但恒指要突破的话，始终还有两道阻力要过，一是23,550点，二是24,000点。(B03)

欧罗宜趁低吸纳 /苏子

前晚欧洲央行管理委员会委员Ewald Nowotny发表有关欧洲央行并不打算采取措施压抑欧罗近期强势的言论，一度令已经转弱的欧罗兑美元转强，并重返1.38关口以上，可惜却未能趁机突破上日的1.3817高位，高位仅见1.3813便乏力再升。随后当汇价再度跌破1.38关口后，便触发庞大获利沽盘入市，使汇价得以完全抹去上述利好言论所造成的升幅之余，更失守欧洲市所造的1.3751低位支持，令即市技术走势明显转劣，最后跌至1.3734低位才能止跌回稳。可惜昨天亚洲市欧罗兑美元，却未见承接前晚已见转劣的技术走势进一步下试1.37关口，低位只是触及1.373便再次止跌回稳，仅较上日多跌4点子而已，反映汇价在跌至10天SMA支持附近已有买盘趁低吸纳。

由于Nowotny的言论预料将淡化市场对欧洲央行可能减息，以阻止欧罗汇价上升的负面预期，不利欧罗看淡的投资者，故相信今晨联储局的议息结果，若未能刺激欧罗兑美元显着失守10天SMA支持收市，汇价重拾升势并成功突破上周的1.3832高位的可能性不容抹煞。由于上周的1.3832高位刚好是汇价前年1.494高位跌至去年1.204低位的61.8%反弹目标，若成功突破1.3832阻力，担心前年11月的1.3871高位届时将会一攻即破，随后以单边市形式继续走高。美资投行大摩预期，目前欧罗兑美元向下调整的空间并不多，并建议持有长仓者待汇价升至1.42水平才获利回吐。留意此获利水平与前年10月的1.4247高位，以及76.4%反弹目标相距不远。若今早见欧罗兑美元成功突破1.3832高位阻力，反映联储局议息结果不利美元，故投资者应暂时避免逆市入市，反而可待欧罗兑美元略为调整时，采取趁低吸纳的顺势策略，看汇价朝着1.42方向迈进。

若今天美元继续走低，而美元兑日圆仍然未能升至100天SMA阻力以上，反而跟随美元的整体弱势，再度下试至200天SMA支持以下，小心是次会成功跌破，随后朝着8月的95.77低位迈进。换言之，若今晨议息结果未能扭转美元近期的弱势，投资者宜继续顺势沽美元。