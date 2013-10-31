国际油市：NYMEX原油跌向96美元，因美国原油库存大增

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存大增410万桶。库欣的原油库存增长220万桶，为连续第三周上升。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。
日本央行料将在周四的政策会议上小幅上修经济成长预估，将下一财年的成长预估值调整为1.5%左右，因冀望政府的刺激政策将会抵消对亚洲出口放缓的影响。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/徐文焰；审校 李婷仪)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。