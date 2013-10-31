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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 09:46 BJT

国际油市：NYMEX原油跌向96美元，因美国原油库存大增

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存大增410万桶。库欣的原油库存增长220万桶，为连续第三周上升。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

日本央行料将在周四的政策会议上小幅上修经济成长预估，将下一财年的成长预估值调整为1.5%左右，因冀望政府的刺激政策将会抵消对亚洲出口放缓的影响。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/徐文焰；审校 李婷仪)

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