国际油市：NYMEX原油跌向96美元，因美国原油库存大增

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

日本央行料将在周四的政策会议上小幅上修经济成长预估，将下一财年的成长预估值调整为1.5%左右，因冀望政府的刺激政策将会抵消对亚洲出口放缓的影响。 (完)