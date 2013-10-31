《焦点》伊拉克拥抱中国，在石油产业互蒙其利

**与沙特的竞争**

随着石油出口的扩大，伊拉克与最大石油出口国沙特抢夺亚洲市场的竞争势必加剧。

“亚洲自然是伊拉克的一个市场，而中国经济强劲，它购买越来越多伊拉克原油，并大量投资来获取资源，这些都是顺理成章的，”一位西方外交官表示。

伊拉克那些容易准入的油田，在接受外国投资的中东油田也是规模最大的，其魅力对于石油进口依赖度上升的中国而言难以抗拒。

“中国人是可靠的，他们没有运作复杂项目的经验，但在这边开采的难度很小，”一家西方石油公司的高管称。

伊拉克的石油储量排名全球第五，该国希望未来几年将当前每天300万桶的石油产量至少提高一倍，最终可以挑战沙特。

对中国而言，获取这些储备具有战略上的必要性。至于要接受比西方大型石油企业、甚至是Lukoil这样得向股东交代的俄罗斯企业更严格的条款和更低的利润，中国公司也已经做好了准备。

中海油公司的能源研究主管陈卫东称，中国在伊拉克的扩张仍主要是受经济考量推动，背后考虑的政治因素很少。

在经济的驱动下，中国人已经不止是着眼于油田，他们的生意也做到了巴斯拉的街头。

“中国人成了我们社会的一部分，他们不是陌生人了。他们在这让我们感觉我们的城市是安全的，”34岁的手机店店主Ali Sa'adi说。