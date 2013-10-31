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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 09:58 BJT

芝加哥期市：玉米期货徘徊在三年低位附近，可能连续第四个月下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 674.25 -0.75 -0.11% -1.03% 684.03 33

CBOT玉米 430.25 0.00 +0.00% -0.41% 442.09 32

CBOT大豆 1273.75 -2.75 -0.22% -0.41% 1292.23 47

CBOT稻米 $15.30 -$0.01 -0.07% -2.14% $15.32 42

美国原油 $96.56 -$0.21 -0.22% -1.67% $101.17 29

汇率

欧元/美元 $1.373 -$0.001 -0.05% -0.12%

美元/澳元 0.949 0.001 +0.14% +0.18% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 徐文焰)

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