美国金融：监管机构希望在12月对沃克尔规定进行表决

路透华盛顿10月30日 - 商品期货交易委员会(CFTC)周三表示，美国监管机构希望在12月对禁止银行使用自有资金从事炒作的规定进行表决，这显示备受争议的沃克尔规定可能即将成为法规。

该由美国联邦储备理事会(美联储/FED)前主席沃克尔所想出的规定，将禁止华尔街银行在金融市场使用自有资金来从事风险交易。

CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)表示，六家正在审核该规定的机构，对超过1,000页的最终文本仍未达成共识。不过他暗示即将达成共识。

“我希望能在12月的第二周或第三周能订出公开的委员会会议，”詹斯勒表示。

沃克尔规定是2010年多德-弗兰克(Dodd-Frank)华尔街改革法中最重要的改革之一，但由于事情棘手，草拟法条的过程必定冗长且激烈交锋。该规定最早是在2011年10月提出。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)