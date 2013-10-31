港报财经评论：论尽四大国有银行季绩--经济日报10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
论尽四大国有银行季绩 林瑞芬
美股度过10月危情后再创历史新高，十分强势。港股若非闹钱荒之虑，应已同步抽高位，只差一步真可惜。结算日大市昨续涨，恒指及国指涨2%及2.41%，略有惊喜。近个半月不足1,000点上落市，仍偏看最终突破23,500，只是突破前之折腾反覆难猜，不穿22,000无大碍，后市还是以恒指配合800亿、900亿港元冲23,500作明灯，突破之后2,000、3,000点上升空间。内银股工行 、农行 及中行 等昨收市后公布业绩，高潮之所在，徽商银行 今日招股，传重庆银行 或以6.05港元定价，新旧内银股消息多箩箩，也任君选择，有关徽商银行的分析。国有内银股业绩不会有太大惊喜，但始终为主导港股的重要股份，不得不作主力分析。
农行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,379.88亿元人民币，同比增长14.91%，每股盈利0.42元人民币，其中，第三季度单季盈利为456.36亿元人民币，比第二季环比升0.7%，胜市场预期。中行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,202.1亿元人民币，同比增长13.24%，每股盈利0.43元人民币，其中，第三季度单季盈利为394.9亿元人民币，比第二季环比跌3.5%，胜市场预期。建行 截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,764.82亿元人民币，同比增长11.56%，每股盈利0.71元人民币，其中，第三季度单季盈利为567.71亿元人民币，比第二季环比跌5.59%，逊市场预期。工行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为2,055.33亿元人民币，同比增长10.74%，每股盈利0.59元人民币，其中，第三季度单季盈利为671.86亿元人民币，比第二季环比跌3.5%，逊市场预期。以首三季与去年同期对比，农行及中行之净息差分别为2.75%及2.22%，均有所微升，建行则报2.71%，下跌。
不良贷款的比较方面，中行首三季不良贷款余额为720.57亿元人民币，较上年末升10%；不良贷款率亦升0.01个百分点至0.96%，双升。相对地，建行首三季不良贷款余额820.87亿元人民币，同较上年末升10%，但不良贷款率跌0.01个百分点至0.98%，略好。农行则较建行更稳定，首三季不良贷款余额为879.16亿元人民币，较上年末只升2.4%，不良贷款率跌0.09个百分点至1.24%。估不到工行首三季不良贷款余额增速最快，达17%，为873.61亿元人民币，不良贷款率升0.06个百分点至0.91%。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)