港报财经评论：论尽四大国有银行季绩--经济日报10月31日

论尽四大国有银行季绩 林瑞芬

美股度过10月危情后再创历史新高，十分强势。港股若非闹钱荒之虑，应已同步抽高位，只差一步真可惜。结算日大市昨续涨，恒指及国指涨2%及2.41%，略有惊喜。近个半月不足1,000点上落市，仍偏看最终突破23,500，只是突破前之折腾反覆难猜，不穿22,000无大碍，后市还是以恒指配合800亿、900亿港元冲23,500作明灯，突破之后2,000、3,000点上升空间。内银股工行 、农行 及中行 等昨收市后公布业绩，高潮之所在，徽商银行 今日招股，传重庆银行 或以6.05港元定价，新旧内银股消息多箩箩，也任君选择，有关徽商银行的分析。国有内银股业绩不会有太大惊喜，但始终为主导港股的重要股份，不得不作主力分析。

农行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,379.88亿元人民币，同比增长14.91%，每股盈利0.42元人民币，其中，第三季度单季盈利为456.36亿元人民币，比第二季环比升0.7%，胜市场预期。中行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,202.1亿元人民币，同比增长13.24%，每股盈利0.43元人民币，其中，第三季度单季盈利为394.9亿元人民币，比第二季环比跌3.5%，胜市场预期。建行 截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为1,764.82亿元人民币，同比增长11.56%，每股盈利0.71元人民币，其中，第三季度单季盈利为567.71亿元人民币，比第二季环比跌5.59%，逊市场预期。工行截至2013年9月底止，实现归于母公司股东之净利润为2,055.33亿元人民币，同比增长10.74%，每股盈利0.59元人民币，其中，第三季度单季盈利为671.86亿元人民币，比第二季环比跌3.5%，逊市场预期。以首三季与去年同期对比，农行及中行之净息差分别为2.75%及2.22%，均有所微升，建行则报2.71%，下跌。

不良贷款的比较方面，中行首三季不良贷款余额为720.57亿元人民币，较上年末升10%；不良贷款率亦升0.01个百分点至0.96%，双升。相对地，建行首三季不良贷款余额820.87亿元人民币，同较上年末升10%，但不良贷款率跌0.01个百分点至0.98%，略好。农行则较建行更稳定，首三季不良贷款余额为879.16亿元人民币，较上年末只升2.4%，不良贷款率跌0.09个百分点至1.24%。估不到工行首三季不良贷款余额增速最快，达17%，为873.61亿元人民币，不良贷款率升0.06个百分点至0.91%。