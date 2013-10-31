台湾货币市场：364天期存单得标利率料在0.635-0.640%左右

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 标售标的：央行364天期存单
* 标售时间：周五(11月1日)
* 标售金额：1,000亿台币
* 预测区间：0.630-0.644%
* 预测中值：0.635-0.640%
* 受访机构：六家
路透台北10月31日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单，根据路透周四访问六家金融机构显示，受外资汇入，央行仍维持适度宽松基调并未积极冲销，且市场预期美国量化宽松(QE)政策缩减时程料将延后等影响，加权平均得标利率将较前次下滑0.5-1个基点。
受访的六家金融机构包括三家外资银行、两家本地银行及一家票券商。
市场资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不再强调QE退场时间表，且经济复苏并没有呈现加速趋势，已让愈来愈多人押注央行升息时程尚远。过剩资金涌向东北亚不见停止迹象，外资保管行资金水位上扬，加上财政部取消原订在10月28日标售250亿台币的91天期国库券，让外银对364天期存单的需求升温。
〞最近资金比较滥，得标利率会比上次低一点。〞一位外商银行交易员称。
他指出，虽然央行这次在标售前一反过去惯例，温和加大了冲销力道，但似乎效果并不是太好。
一本地大型银行交易主管认为，近期资金还是偏多，得标利率往下是可以预期的，不排除靠向0.640%。
上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.644%，稍低于市场预期，较前月的0.647%走低0.3个基点。
台湾央行将在周五例行性标售1,000亿台币的364天期存单，下周一(4日)交割；央行也将于下周五(8日)标售100亿台币的两年期存单，于11日发行。
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。
以下为近年标售结果一览表：
标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率
得标利率% (亿台币)
2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%
2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%
2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%
2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%
2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%
2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年 9月 7日 0.8290 3.60 1,000 0.87%
2012年 8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年 7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年 6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年 5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年 4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年 3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年 2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年 1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%
2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%
2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%
2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%
2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%
2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%
2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%
2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%
2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%
2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%
2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%
2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%
2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)