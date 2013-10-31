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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:06 BJT

台湾货币市场：364天期存单得标利率料在0.635-0.640%左右

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(11月1日)

* 标售金额：1,000亿台币

* 预测区间：0.630-0.644%

* 预测中值：0.635-0.640%

* 受访机构：六家

路透台北10月31日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单，根据路透周四访问六家金融机构显示，受外资汇入，央行仍维持适度宽松基调并未积极冲销，且市场预期美国量化宽松(QE)政策缩减时程料将延后等影响，加权平均得标利率将较前次下滑0.5-1个基点。

受访的六家金融机构包括三家外资银行、两家本地银行及一家票券商。

市场资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不再强调QE退场时间表，且经济复苏并没有呈现加速趋势，已让愈来愈多人押注央行升息时程尚远。过剩资金涌向东北亚不见停止迹象，外资保管行资金水位上扬，加上财政部取消原订在10月28日标售250亿台币的91天期国库券，让外银对364天期存单的需求升温。

〞最近资金比较滥，得标利率会比上次低一点。〞一位外商银行交易员称。

他指出，虽然央行这次在标售前一反过去惯例，温和加大了冲销力道，但似乎效果并不是太好。

一本地大型银行交易主管认为，近期资金还是偏多，得标利率往下是可以预期的，不排除靠向0.640%。

上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.644%，稍低于市场预期，较前月的0.647%走低0.3个基点。

台湾央行将在周五例行性标售1,000亿台币的364天期存单，下周一(4日)交割；央行也将于下周五(8日)标售100亿台币的两年期存单，于11日发行。

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。

以下为近年标售结果一览表：

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年 9月 7日 0.8290 3.60 1,000 0.87%

2012年 8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年 7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年 6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年 5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年 4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年 3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年 2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年 1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%

2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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