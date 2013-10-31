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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 09:57 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元走势沉重，上探未果后遭遇卖压

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* 美元兑坡元承压，此前再次未能升穿1.2400

* 中长期投资大户和宏观基金再次成为卖家

* 在新加坡金管局就通胀风险置评后，投机客亦倾向于做多坡元

* 美元/坡元最新报1.2380-1.2385，目前一直介于1.2380-1.2410区间交投(完)

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