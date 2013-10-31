更新版-路透基点：新鸿基地产寻求5.5年期贷款，意愿综合收益130-140基点

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(更新贷款目标金额)
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港地产巨头新鸿基地产正筹办一笔5.5年期贷款，目标规模至少100亿港元(12.9亿美元)，综合收益介于130-140个基点。
根据消息人士，该公司要求最低承贷5亿港元。
消息人士称，新鸿基计划11月中期前组建牵头行团队，然后启动联贷阶段。
该公司从9月开始就与银行进行磋商，要求定价低于恒基兆业地产的五年期贷款，后者的综合收益为135个基点。
新鸿基今年初敲定一笔五年期贷款，综合收益为158个基点，这为贷款定价下跌定下基调。此后，香港顶级企业的贷款定价一路大幅下滑。
新鸿基地产的五年期俱乐部贷款规模从50亿港元提高至152亿港元，尽管综合收益才有158个基点。共有21家银行加入，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，有25基点的承诺费。
不过，消息人士对新贷款案取得类似成功表示质疑。鉴于目前数家顶级企业进入贷款市场筹资，并且临近年底有些银行可能已经实现全年目标，130-140个基点的意愿定价可能难以筹到贷款。
消息人士称，现有的关系银行正就新贷款接触新鸿基，只有在银行同意能够以意愿定价承贷后，该公司才会发出条款清单。
新鸿基的现有贷款银行包括：中国农业银行、澳新银行、中银香港、交通银行、东亚银行、东京三菱日联银行、中国建设银行、花旗银行、星展银行、德意志银行、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、上海商业银行、上海浦东发展银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。
与此同时，新鸿基还计划为上海国金中心商场寻求再融资。这笔交易将为新鸿基地产2011年1月取得的49亿元人民币(8.05亿美元)三年期贷款提供再融资。而2011年的贷款是为2008年1月为上海国金中心项目取得的47亿元人民币三年期贷款提供再融资。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)