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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:05 BJT

更新版-路透基点：新鸿基地产寻求5.5年期贷款，意愿综合收益130-140基点

(更新贷款目标金额)

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港地产巨头新鸿基地产正筹办一笔5.5年期贷款，目标规模至少100亿港元(12.9亿美元)，综合收益介于130-140个基点。

根据消息人士，该公司要求最低承贷5亿港元。

消息人士称，新鸿基计划11月中期前组建牵头行团队，然后启动联贷阶段。

该公司从9月开始就与银行进行磋商，要求定价低于恒基兆业地产的五年期贷款，后者的综合收益为135个基点。

新鸿基今年初敲定一笔五年期贷款，综合收益为158个基点，这为贷款定价下跌定下基调。此后，香港顶级企业的贷款定价一路大幅下滑。

新鸿基地产的五年期俱乐部贷款规模从50亿港元提高至152亿港元，尽管综合收益才有158个基点。共有21家银行加入，利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码138个基点，有25基点的承诺费。

不过，消息人士对新贷款案取得类似成功表示质疑。鉴于目前数家顶级企业进入贷款市场筹资，并且临近年底有些银行可能已经实现全年目标，130-140个基点的意愿定价可能难以筹到贷款。

消息人士称，现有的关系银行正就新贷款接触新鸿基，只有在银行同意能够以意愿定价承贷后，该公司才会发出条款清单。

新鸿基的现有贷款银行包括：中国农业银行、澳新银行、中银香港、交通银行、东亚银行、东京三菱日联银行、中国建设银行、花旗银行、星展银行、德意志银行、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、上海商业银行、上海浦东发展银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。

与此同时，新鸿基还计划为上海国金中心商场寻求再融资。这笔交易将为新鸿基地产2011年1月取得的49亿元人民币(8.05亿美元)三年期贷款提供再融资。而2011年的贷款是为2008年1月为上海国金中心项目取得的47亿元人民币三年期贷款提供再融资。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)

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