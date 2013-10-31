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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:39 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超35.5亿台币

路透台北10月31日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       41.50        7.00      +34.50
     票券业        2.00        1.00       +1.00
     证券业       10.00       45.50      -35.50

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