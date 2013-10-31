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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:55 BJT

表格：外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连两日买超

路透台北10月31日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连两日买超；上日修正后为买超49.93亿台币。

三大法人今日合计买超41.82亿台币，上交易日修正后为买超54.07亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/31 +40.88 +0.23 +0.71 +41.82

10/30 +49.93r +4.46 -0.32r +54.07r

10/29 -2.23r +3.92 -2.15r -0.46r

10/28 +45.29r +1.21r -4.12r +42.37r

10/25 -29.48r -14.42 -1.66r -45.56r

10/24 +23.19r +7.94 -2.97r +28.16r

10/23 +28.30r -14.43r -0.52r +13.35r

10/22 +26.62r +5.63r -4.11r +28.14r

10/21 +15.52r +3.20 -3.92r +14.79r

10/18 +79.63r +5.57 -5.21r +79.99r

10/17 +30.42r +3.36 -2.48r +31.30r

10/16 +16.80r -4.16 -3.77r +8.87r

10/15 +72.50r +7.32 -3.52r +76.30r

10/14 +34.06r -16.08 -4.51r +13.47r

10/11 +37.36r -7.80r -2.92r +26.63r

10/9 +34.13 -11.76r -2.13r +20.24r

10/8 +30.98r +6.83 -4.98r +32.84r

10/7 +3.99r -2.25 -4.66r -2.92r

10/4 +51.88 +8.01 +2.67r +62.56r

10/3 +170.10 +20.20r +2.50r +192.79r

10/2 +5.18r +0.28r -0.83r +4.63r

10/1 -19.11r +2.85r -0.41r -16.68r

本月累计 +745.94 +10.09 -49.31 +706.72

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

10月 +745.94 +10.09 -49.31 +706.72

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 林高丽)

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